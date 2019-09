Tir urta furgoni, un morto e otto feriti

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 7 SET - Un 27enne di Firenze è morto e altre otto persone, residenti sempre nel capoluogo toscano, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in A12, nel territorio di Sarzana (La Spezia), poco dopo il il casello di Carrara in direzione nord. La vittima e i feriti viaggiavano tutti su furgoni che si erano fermati sulla corsia di emergenza dell'autostrada: uno dei mezzi è stato urtato da dietro da un tir cisterna sopraggiunto, finendo poi contro il veicolo che lo precedeva.

Secondo quanto spiegato i furgoni erano stati presi a noleggio da una ditta di catering: si erano fermati perchè uno dei veicoli aveva avuto un problema a una ruota. Il 27enne deceduto è stato travolto da uno dei furgoni: come altri occupanti era sceso dal veicolo su cui viaggiava. Tra i feriti la più grave risulta essere una donna di 54 anni, ricoverata in rianimazione all'ospedale Cisanello.