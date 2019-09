Faceva saltare luce per derubare donna

(ANSA) - SIENA, 7 SET - Faceva scattare il salvavita dell'impianto elettrico dell'appartamento di una donna di 78 anni e quando l'anziana scendeva nello scantinato per riattivarlo, le entrava in casa per rubare denaro e oggetti preziosi. E' successo a Poggibonsi (Siena) dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni, albanese.

Secondo quanto spiegato l'anziana, allertata dal ripetersi sempre più frequente di questi episodi si è rivolta ai carabinieri che hanno così deciso di installato nell'appartamento due telecamere ad infrarossi. All'ennesimo episodio di corrente interrotta, la donna ha avvisato i militari che sono intervenuti arrestando l'uomo che stava rovistando tra i mobili della casa come anche emerso dalle immagini registrate dalle telecamere. La sua abitazione è stata perquisita ed è stata rinvenuta parte della refurtiva della donna. L'uomo è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno e sei mesi di reclusione.