Bassetti celebra 25 anni episcopato

(ANSA) - PERUGIA, 4 SET - Perugia si appresta a celebrare i 25 anni di ordinazione episcopale (avvenuta l'8 settembre 1994 nella basilica di San Lorenzo a Firenze) del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro e di Città della Pieve e presidente della Cei. Lo farà domenica 8 settembre in cattedrale, con una solenne concelebrazione eucaristica alla quale parteciperanno i vescovi umbri e toscani.

"Con il cuore ricolmo di gioia, ringrazio il Signore Gesù, Pastore grande del gregge, per quel po' di bene che ho potuto fare nelle Chiese cui sono stato inviato: Massa Marittima-Piombino, Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Perugia-Città della Pieve" ha scritto il cardinale Bassetti nell'invito rivolto a sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici dell'Archidiocesi. "Sono stati anni di impegno, di prove - ha aggiunto -, ma anche di gioie e soddisfazioni. Ho camminato al fianco di tanti sacerdoti e ho consacrato molti giovani come presbiteri e non pochi presbiteri come vescovi".