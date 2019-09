Anziana uccisa: figlio confessa omicidio

Test di Medicina 2019, ci provano in 68mila. Proteste a Roma contro il numero chiuso. FOTO

Sono 68.694 gli studenti iscritti alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60 quesiti e 100 minuti per rispondere. I posti a disposizione sono 11.568 per Medicina e Chirurgia e 1.133 per Odontoiatria