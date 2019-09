Esperti farfalle per monitoraggio specie

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - Esperti da tutta Italia si riuniranno al museo naturalistico Nat-Lab di Portoferraio all'Isola d'Elba (Livorno) il 4 settembre, per dare vita a una rete di monitoraggio permanente delle farfalle italiane.

L'appuntamento, intitolato 'Butterfly monitoring scheme Italia' (Bms It), è organizzato da World Biodiversity Association onlus e dal Parco nazionale arcipelago toscano. Il seminario, supportato dal progetto Assessing butterflies in Europe e dalla Butterfly conservation Europe, ha lo scopo di presentare una rete di monitoraggio a lungo termine dei lepidotteri presenti sul territorio italiano. "Questo prestigioso evento - sostengono gli organizzatori del seminario in una nota - vuole essere un momento concreto in cui cominciare la progettazione dei transetti su base nazionale e locale; altro scopo è istruire una rete di volontari in modo che possano conoscere i metodi standardizzati già applicati in altri paesi europei".