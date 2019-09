Scritte a Firenze su spallette Arno

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - C'è attenzione da parte del Comune di Firenze per nuove scritte che hanno imbrattato in questi giorni la spalletta sinistra sul lungarno presso il ponte Santa Trinita a Firenze. In particolare si notano dal ponte, guardando a valle il fiume, tre murali: uno azzurro, uno verde e uno rosso. In quello celeste si distingue la scritta 'stinks'. Gli altri due murali non sembrano comprensibili, almeno da una certa distanza. Sul nuovo imbrattamento è intervenuto l'assessore all'Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini: "Sono scritte molto brutte, bisognerà trovare il modo di toglierli, vediamo anche se gli Angeli del Bello ci possono dare una mano - ha detto -. Il problema è che la spalletta e tutto il muro è del Demanio, quindi non è di proprietà del Comune. Però la nostra intenzione è ripulire le scritte, magari facendo una campagna di raccolta fondi".