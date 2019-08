Restauro Torre Mangia dopo fiamme 2017

(ANSA) - SIENA, 30 AGO - Decisi i lavori alla Torre del Mangia di Siena che il 16 agosto 2017 fu colpita da un incendio all'ultimo piano, causato da fiaccole accese per la sera del Palio. Rimase danneggiato il pavimento in legno. Ora il Comune ha approvato lavori per una nuova pavimentazione della zona alta del giro di merli, la manutenzione delle aste di acciaio del sostegno alla campana e la sostituzione dei vetri della merlatura. La decisione è stata presa dalla giunta nell'ambito di interventi per migliorarne la fruibilità. "Si era reso necessario procedere alla realizzazione del nuovo piano di calpestio della Rocca - spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Sportelli - per migliorarne la fruibilità". Il progetto prevede anche "un check up delle statue a sbalzo della lupa poste sulla sommità della torre". C'è un precedente ricordato a Siena nel gennaio 1701 durante la festa per l'ingresso nel Granducato furono accese fiaccole pure sulla Torre e ne scaturì un incendio che danneggiò una trave sotto la cella campanaria.