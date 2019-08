Due bambini giù da finestra nell'Argentario

(ANSA) - GROSSETO, 30 AGO - Due bambini sono caduti da una finestra da un'altezza di 5 metri mentre giocavano in una casa di Monte Argentario e sono stati portati in ospedale: uno, 3 anni, a Grosseto dove è stato dimesso dopo gli accertamenti. L'altra una bimba di 6 anni in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per la frattura della clavicola. Entrambi non sono in pericolo di vita. I due, originari di Prato e Milano, erano in Maremma in vacanza con i familiari. Appena il 19 agosto scorso un altro bambino, un inglese di 2 anni in vacanza coi genitori, è caduto da una finestra dall'altezza di 6 metri, da cui si era sporto, mentre i familiari dormivano in un agriturismo di Montespertoli (Firenze) e venne anche lui portato d'urgenza al Meyer.

Data ultima modifica 30 agosto 2019 ore 21:45