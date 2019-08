Formiche in ospedale Pescia,disinfezione

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 28 AGO - Avviate in via preventiva le operazioni di disinfestazione nella sala di attesa dell'ospedale di Pescia (Pistoia), dopo che ieri era stata segnalata la presenza di alcune formiche. E' quanto reso noto dall'Asl Toscana Centro, che precisa come la zona interessata sia stata igienizzata già nella giornata di ieri.

Secondo quanto precisato sempre dalla Asl, nel nosocomio non si è registrato "nessun allarme formiche", poiché "la presenza di tali insetti è stata irrilevante, nella misura di un gruppo di 4 o 5 in totale". L'episodio, rende noto sempre l'azienda, "non ha causato interruzioni delle normali attività".