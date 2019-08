Scoperti con dosi ketamina, 3 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Prato hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti tre cittadini cinesi, rispettivamente di 32, 33 e 34 anni, disoccupati, già noti alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, poiché trovati in possesso di 60 grammi di ketamina suddivisa in dosi.

A seguito di perquisizione domiciliare in una abitazione che i tre occupavano, precisano i militari, veniva trovato materiale per il confezionamento, una bilancina di precisione e 2280 euro, ritenuti provento di attività di spaccio. I tre, sono stati bloccati in un parcheggio nei pressi di un locale notturno, mentre si apprestavano a preparare le dosi da rivendere.