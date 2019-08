Cammello a festa, F.Marmi vieta animali

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 27 AGO - Il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) ha deciso di vietare la presenza di animali sulle spiagge e in ogni area demaniale dopo l'episodio riguardanti la presenza di un cammello esibito in una festa serale tenutasi in uno stabilimento balneare. Il divieto è scattato oggi con un'ordinanza firmata dal sindaco Bruno Murzi mettendo dei punti fermi sull'utilizzo del demanio e partendo dal divieto di utilizzare sulla spiaggia animali a scopo commerciale e di profitto. In questo modo, si fa sapere dal Comune, inizia a Forte dei Marmi "un processo di revisione delle attività consentite sulla spiaggia, non con l'intento di limitare aprioristicamente gli eventi o le feste, ma con lo scopo di favorire il lavoro degli operatori balneari senza che si verifichino incontrollate fughe in avanti tali da stravolgere i tradizionali assetti dell'attività balneare".