Madonna Loggia di Botticelli in Russia

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - La Madonna Della Loggia, dipinto proveniente dalle Gallerie degli Uffizi, eseguito da Sandro Botticelli nella fase giovanile (1445-1510), sarà esposta per la prima volta in Russia. Due le tappe: Vladivostok (prossimi 4-5 settembre e poi 8 settembre-6 novembre) e San Pietroburgo (17 novembre 2019 -16 febbraio 2020). Per Vladivostok si tratta della prima volta di un'opera proveniente da un museo italiano.

Le mostre, patrocinate e sostenute dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, sono organizzate dalle Gallerie degli Uffizi, dalla Galleria Nazionale Primorye di Vladivostok, dal Museo Statale Ermitage. L'ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Terracciano parla di "evento unico, dal grande valore simbolico, che risponde all'intento di portare la nostra cultura anche nelle regioni più distanti". Nella Madonna della Loggia Botticelli impiega un'antica iconografia bizantina nota come Glikophilousa.

Non è un caso, è l'esempio più intensamente intimo della rappresentazione della Madre di Dio nell'iconografia russa.