Impiccata in casa, indagini per omicidio

(ANSA) - AREZZO, 26 AGO - Una donna dall'apparente età di 60 anni, di origine sudamericana, è stata trovata morta nella propria abitazione ad Arezzo, per gli investigatori potrebbe trattarsi di omicidio. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio in via della Robbia. I sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'abitazione.

Qui hanno trovato la donna impiccata. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che sta eseguendo gli accertamenti del caso e tentando di ricostruire la scena del delitto. Secondo prime valutazioni investigative potrebbe trattarsi della simulazione di un gesto volontario. Il sostituto procuratore Chiara Pistolesi è andata sul posto per un sopralluogo.



Data ultima modifica 26 agosto 2019 ore 23:03