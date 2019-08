Cocaina in campanello bici, arrestato

(ANSA) - PRATO, 23 AGO - Aveva nascosto sette dosi di cocaina all'interno del campanello della propria bicicletta: per questo un 19enne di origine marocchina, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Prato.

Il 19enne è stato notato da un equipaggio delle volanti mentre stazionava in maniera sospetta all'altezza di via Firenzuola, a bordo di una bicicletta. Controllato, è stato trovato in possesso dello stupefacente. La droga è stata sequestrato insieme a 75 euro in contanti ritenuti dagli investigatori provento dello spaccio.