Incendio in palazzo a Empoli, no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Evacuata per un incendio una palazzina nel centro di Empoli (Firenze), in via Carrucci. Una decina di inquilini sono stati fatti uscire dai quattro appartamenti dello stabile. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non risultano al momento feriti o intossicati. Le verifiche che non ci fossero persone in casa hanno riguardato anche due appartamenti dove non era chiaro se ci fosse o no qualcuno dentro. In totale una decina gli evacuati, tra cui la coppia di anziani proprietaria della casa da cui sarebbero partite le fiamme in modo accidentale, pare per un fornello rimasto acceso. La coppia non era in casa al momento dell'incendio. Gli altri inquilini sono stranieri. Il fuoco ha disegnato una colonna di fumo denso nel cielo di Empoli che è stata notata anche a una certa distanza.