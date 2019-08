Bimba ingerisce droga, indagati genitori

(ANSA) - PRATO, 22 AGO - Una bambina di 9 mesi residente nella provincia di Prato è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per aver ingerito droga di tipo hashish, mentre tracce di cocaina sono state trovate nel sangue. I genitori l'avevano portata al pronto soccorso dell'ospedale di Prato da dove l'hanno trasferita al Meyer. La procura ha indagato padre e madre per lesioni colpose e detenzione di droga. Secondo ambienti investigativi i genitori sarebbero tossicodipendenti e le tracce di cocaina nel sangue della bambina sarebbero riconducibili alla trasmissione per allattamento. I due genitori hanno riferito che la bimba avrebbe ingerito qualcosa in un parco ma non sono ritenuti credibili dagli inquirenti che pensano che l'incidente sia avvenuto in casa e non fuori. La perquisizione al domicilio non ha dato per ora riscontri.

Secondo quanto appreso la piccola ora sarebbe in buone condizioni fisiche e si trova in fase di osservazione al Meyer.