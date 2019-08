Polizia circonda palazzo e arresta banda

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Circondato un palazzo e arrestata una banda di ladri specializzati in furti in appartamento la notte scorsa a Firenze, in via Cocchi a Rifredi. L'edificio era 'vuoto' poiché i proprietari sono in vacanza. La polizia è intervenuta quando uno di loro ha ricevuto un alert sul cellulare dal sistema di videoallarme della sua casa e ha potuto visionare in diretta la presenza dei ladri, quindi ha avvisato il 113. Numerose pattuglie sono andate sul posto, hanno bloccato le vie di fuga, quindi sono entrati nello stabile senza fare rumore. Gli agenti hanno arrestato tre georgiani tra 24 e 33 anni. Li hanno trovati all'ultimo piano accovacciati per terra, in un angolo. Il bilancio è di oltre cinque appartamenti forzati, usando cacciaviti, ma le verifiche sono in corso data l'assenza dei proprietari. Rubate anche le chiavi dell'auto della persona che aveva chiamato il 113. Ora i tre georgiani sono nel carcere di Sollicciano.



