Bocelli-Pablito-Moss cantano Battisti

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Andrea Bocelli, una delle voci più apprezzate nel panorama musicale internazionale, Paolo Rossi, campione del mondo a Spagna 1982, e Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, insieme per cantare Lucio Battisti: un trio nato per caso a Forte dei Marmi. A casa sua, a Vittoria Apuana, dopo un pranzo in famiglia ad Alpemare, il 'bagno' dell'artista.

Nel video che immortala 'l'esibizione', Bocelli è impegnato al pianoforte. Accanto a lui Ross Moss con l'immancabile panama di paglia. Poi Pablito, in t-shirt, nel per lui insolito ruolo di cantante. Un trio accompagnato dal clarinetto di Andrea Griminelli, artista definito uno dei considerati al mondo.

E' stato Bocelli, insieme alla consorte Veronica, a volere a casa sua Moss e Paolo Rossi, con le mogli Devin e Federica Cappelletti. Prima un caffè, poi i discorsi sono inevitabilmente finiti sul calcio e Bocelli ha ringraziato Pablito per la vittoria Mundial. Quindi ha voluto improvvisare insieme alcuni dei pezzi firmati da Battisti.