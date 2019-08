Catturato maiale thailandese a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Un maiale thailandese di 100 chili è fuggito dal serraglio e ha vagato libero a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, finché non è stato catturato dai vigili urbani. Il proprietario è in vacanza all'estero. L'animale, per scappare, aveva scavato una buca sotto la recinzione che lo ospitava, riuscendo a fuggire. Gli agenti sono riusciti a fargli indossare una sorta di 'guinzaglio' e a riaccompagnarlo a casa, gettando mele lungo il percorso per invitarlo a seguirli.

Poi, rintracciato il figlio del proprietario, l'esemplare è stato riconsegnato. La Asl sta svolgendo accertamenti, intanto la polizia municipale ha multato il proprietario con 160 euro per mancata custodia di animali.