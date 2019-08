A fuoco negozio, evacuati appartamenti

(ANSA) - AREZZO, 18 AGO - Alcuni appartamenti sono stati evacuati questa mattina a Arezzo a causa di un incendio scoppiato all'interno di un esercizio commerciale in largo Tevere, che è andato quasi completamente distrutto. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 6:45 per cause in corso di accertamento all'interno di un bazar, hanno sprigionato una fitta cortina di fumo tanto da rendere necessaria l'immediata l'evacuazione delle abitazioni sovrastanti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza l'edificio. Gli appartamenti sono stati dichiarati agibili e le persone hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni.