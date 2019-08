Si rompe tubo, problemi acqua a Galluzzo

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Sono previsti forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d'acqua in tutto il Galluzzo (Firenze) a causa della rottura di una tubo verificatasi stamani. Il guasto ha riguardato una tubazione in uscita dall'impianto dell'acquedotto di Soffiano a Firenze. Lo rende noto Publiacqua spiegando che i "tecnici sono al lavoro per la riparazione" con termine dei lavori, al momento, previsto per il tardo pomeriggio. Date appunto le "problematiche tecniche dell'intervento e l'importanza della condotta interessata (Dn 250, 25 centimetri di diametro) per il sistema acquedottistico locale nelle prossime ore si registreranno forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d'acqua in tutto il Galluzzo".