50 anni Woodstock, mostra A.Rothschild

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - Oltre 50 fotografie per rivivere alcuni dei principali appuntamenti musicali rock del 1969: è 'Woodstock e gli altri. 50 foto di pace amore e musica' una mostra che raccoglie gli scatti di Amalie Rothschild, fotografa americana che vive a Firenze. La rassegna si svolgerà dal 3 ottobre al 3 novembre nello spazio espositivo del Consiglio Regionale della Toscana intitolato a Carlo Azeglio Campi ed è patrocinata dalla dodicesima Florence Biennale, mostra internazionale di Arte contemporanea e design. Ideata da Marco Ferri, vuole celebrare i 50 anni dal festival di Woodstock, 4 giorni rimasti nella storia della musica per la presenza di artisti come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, gli Who. In tutto una ventina di immagini che raccontano il prima, il durante e il dopo Woodstock. Una seconda sala sarà invece dedicata ad altri festival musicali di spicco dal festival di Newport a quello dell'Isola di Wight con gli Who e Bob Dylan, il live dei Rolling Stones, e i vari concerti del Fillmore East.