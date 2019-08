Caldo: ondata a Firenze,è 'codice rosso'

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Codice rosso oggi a Firenze per il caldo dove il Comune dà indicazioni in merito sulla rete civica, raccomandando di non sostare all'aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di prendere cura delle fasce deboli della popolazione, cioè persone a rischio di salute, anziani, bambini. Inoltre, in base al nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute, nei prossimi giorni l'ondata di calore si dovrebbe attenuare: in città domani è previsto codice giallo, mercoledì verde.