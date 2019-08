Single adotta bimbi Sudafrica,ok giudici

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - Il tribunale dei Minori di Roma ha riconosciuto l'adozione monoparentale di due bimbi da parte di un genitore single, un docente italiano che insegna a Città del Capo, ammettendo la trascrizione di due sentenze di due giudici sudafricani. Il professore, Giona Tuccini, insegnante di italianistica, ha doppia cittadinanza e vive stabilmente in Sud Africa dove la legge permette l'adozione da parte di single. Il tribunale romano ha riconosciuto la doppia adozione in nome del "superiore interesse" dei due minori, orfani dalla nascita.

Giona Tuccini, 44 anni, della provincia di Pisa, aveva fatto ricorso per vedere riconosciuto in Italia l'adozione dei due bambini, che non sono fratelli biologici. Il docente li ha adottati a distanza di tre anni uno dall'altro. "Sono il primo babbo single ad adottare due bambini, sono orgoglioso - ha detto - dato che in Italia non è permessa l'adozione monoparentale".



