Chiuso tratto via Alamanni a Firenze, regolare tramvia

Chiusa dalla notte scorsa via Alamanni a Firenze, nel tratto tra viale Rosselli e via Jacopo da Diacceto, in seguito alla caduta di calcinacci da un palazzo. Il transito è interdetto al traffico privato, regolare invece la tramvia, secondo quanto si spiega dalla polizia municipale, La chiusura è stata disposta, si spiega ancora, dai vigili del fuoco.

Su fb l'assessore alla mobilità di Firenze Stefano Giorgetti, spiega che la caduta ha riguardato "parti di un sottotetto in corrispondenza del numero civico 1 (sopra al bar). La chiusura rimarrà in vigore in attesa delle apposite protezioni da parte del proprietario dell'immobile. La strada è chiusa anche per i frontisti, via libera invece per la tramvia".