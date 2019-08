Uffizi gratis 11/8 a ricordo rogo 1762

(ANSA) - FIRENZE, 9 AGO - Apertura gratuita straordinaria agli Uffizi di Firenze domenica 11 agosto per commemorare un evento particolare della sua storia, l'incendio che il 12 agosto 1762 danneggiò gravemente il corridoio di Ponente distruggendo molte opere. "Con la giornata ad ingresso gratuito - spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - ribadiremo l'immenso valore della sicurezza per i beni culturali. Vanno scongiurati, infatti, disastri come quello avvenuto il 15 aprile a Notre-Dame a Parigi" che "purtroppo non è stato l'unico caso in tempi recenti. Dobbiamo ricordare il tragico incendio al Museo Nazionale del Brasile, raso al suolo dalle fiamme insieme a tutta la memoria materiale del paese il 2 settembre 2018, e il rogo al Museo di Arte Moderna di Francoforte. È di vitale importanza promuovere la sensibilità e l'impegno di tutti su questa fondamentale tematica".