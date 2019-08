Scatta l'allerta caldo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 AGO - Scatta a Firenze l'allerta caldo: per oggi e domani è stato diramato il codice arancione per temperature elevate, mentre per domenica il codice sarà rosso, con temperatura massima percepita prevista a 37°. É quanto si legge, spiega una nota del Comune di Firenze, nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal ministero della Salute.

Palazzo Vecchio ricorda alcune indicazioni per difendersi dal caldo: uscire di casa nelle ore meno calde evitando di stare fuori dalle 11 alle 18; indossare abiti leggeri; rinfrescare la casa e i luoghi di lavoro. Inoltre si consiglia di ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce con acqua tiepida; diminuire il livello di attività fisica; bere almeno due litri di acqua al giorno; adottare precauzioni se si usa la macchina; conservare correttamente i farmaci; sorvegliare e avere precauzioni per le persone a rischio.