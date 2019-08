Ferragosto, Mps apre la sua sede storica

(ANSA) - SIENA, 8 AGO - Come da tradizione nel giorno di ferragosto Banca Monte dei Paschi aprirà al pubblico il museo e l'archivio storico nella propria sede in piazza Salimbeni a Siena, per dare l'opportunità di ammirare, in via straordinaria e completamente gratuita, i tesori artistici, culturali e storico-archivistici che fanno parte del patrimonio della banca.

Un'occasione rara, si spiega, per senesi, turisti e appassionati d'arte che potranno visitare il palazzo, accompagnati da guide messe a disposizione dalla banca, dalle 9 alle 12 di mercoledì 15 agosto, alla vigilia del Palio dell'Assunta.

Le visite guidate seguono il percorso espositivo del museo di Banca Mps che si snoda attraverso i diversi corpi di fabbrica che componevano l'antico castellare Salimbeni: il fondaco, luogo di compravendita delle merci, il cortile della Dogana, fulcro del palazzo, la famosa scala progettata dall'architetto fiorentino Pierluigi Spadolini, la sala di studio e consultazione e la pinacoteca.