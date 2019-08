Altro delfino morto, 37 da inizio anno

(ANSA) - FIRENZE, 9 AGO - Prosegue la moria di delfini in Toscana, oggi è stato rinvenuto un altro esemplare morto, un tursiope, a cinque miglia al largo dalla foce del Serchio. Il corpo dell'animale, in stato di decomposizione, è stato notato galleggiare da un diportista. Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente Arpat. E' il 37/o caso dall'inizio dell'anno e il 20/o dall'inizio di luglio in Toscana. Le analisi condotte dall'unità operativa Toscana nord dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana su quattro esemplari morti hanno riscontrato una positività al Morbillivirus, virus che colpisce i cetacei. In Toscana già nel 2013 e nel 2016 sono state registrate importanti epidemie di tale virosi tra i cetacei. Lo scorso anno sono stati trovati spiaggiati in Toscana 23 cetacei di cui 20 delfini, mentre nel 2017 furono 48 di cui 41 delfini.