Rapinata a Firenze, cade e si ferisce

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Rapinata da un uomo, che le ha portato via il cellulare e l'ha fatta cadere a terra, provocandole la frattura di una spalla. Vittima, ieri mattina intorno alle 7 a Firenze in via Solferino, una 65enne.

Sull'episodio indaga la polizia.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente, probabilmente di origine sudamericana, l'avrebbe aggredita mentre era seduta su una panchina per portarle via il cellulare, e quando lei ha opposto resistenza l'avrebbe strattonata facendola cadere a terra, per poi fuggire col bottino. Soccorsa da personale del 118, la donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dove le sono state diagnosticate la frattura della spalle e varie contusioni. Ad avvisare il 113 sono stati i medici dell'ospedale.