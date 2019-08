Smarriscono sentiero, recuperati da Vvf

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 6 AGO - Due coniugi che durante un'escursione sul cammino francescano della Verna verso Assisi avevano perso il tracciato finendo in una zona impervia nella zona di Sansepolcro (Arezzo), sono stati recuperati dai vigili del fuoco che con un verricello li hanno issati a bordo di un elicottero.

La sala operativa dei vigili del fuoco, in contatto telefonico con i coniugi, ha fornito loro le istruzioni su come rilevare la loro posizione utilizzando il Gps dello smartphone.

Nel frattempo, a scopo preventivo, due squadre del distaccamento di vigili si sono avvicinate alla zona insieme ai carabinieri e all'Ucl (Unità comando locale) per l'eventuale pianificazione delle operazioni di ricerca. Una volta ottenute le coordinate Gps, la coppia è stata raggiunta da un elicottero con a bordo personale Saf (Speleo alpino fluviale). Ai coniugi è stato fatto indossare l'imbracatura e portati a bordo con il verricello. I due sono stati recuperati in buone condizioni e non è stato necessario l'intervento del 118.