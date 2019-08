Dodicenne soccorso in piscina Lunigiana

(ANSA) - VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARRARA), 04 AGO - Nuovo caso di un malore per un ragazzino in piscina. Si tratta di un dodicenne andato in arresto cardiaco mentre si trovava in uno stabilimento con scivoli a Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Immediati i soccorsi con rianimazione sul posto. Sono intervenuti l'automedica e l'elicottero Pegaso del 118 che ha trasportato il ragazzino all'ospedale pediatrico apuano di Massa per essere attaccato alla macchina cuore-polmoni.

Proprio ieri all'Opa di Massa è deceduto una bambino di due anni e mezzo, ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto nella piscina di casa a Torre del Lago (Lucca) l'1 agosto. Risale invece al 17 luglio scorso la morte di una dodicenne di Parma, ricoverata anche lei all'ospedale pediatrico massese dopo essere stata soccorsa in una piscina idromassaggio a Marina di Pietrasanta.