(ANSA) - FIRENZE, 3 AGO - Lite sfociata in un accoltellamento questa mattina intorno alle 11,30 nella zona del piazzale di Porta Romana a Firenze. Secondo le prime informazioni la vittima non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore sarebbe fuggito a bordo di uno scooter. Il diverbio sarebbe iniziato in un bar e poi proseguito in strada. Sul posto è intervenuta la polizia.