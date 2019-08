Tamponamento a 4 in Fi-Pi-Li, un ferito

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 2 AGO - Code e rallentamenti per un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 7.30 all'altezza dello svincolo di Montelupo Fiorentino (Firenze) della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione del capoluogo toscano. Tre auto e un furgone si sono tamponati all'altezza del restringimento di carreggiata per il maxi cantiere previsto nel tratto fino a Ginestra Fiorentina.

Secondo quanto appreso una donna è rimasta ferita, seppure in maniera non grave, ed è stata estratta dal proprio veicolo dal 118 con l'aiuto dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. L'incidente è stato risolto e il traffico scorre su una sola corsia ma si registrano 4 km di coda anche a causa dei cantieri presenti sulla strada di grande comunicazione.