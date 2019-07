Scoperte 37 serre 'abusive' a Carmignano

(ANSA) - PRATO, 27 LUG - Trentasette serre a tunnel, per la coltivazione di ortaggi, sarebbero state costruite in un terreno a Carmignano (Prato) senza alcuna autorizzazione. E' quanto spiegano di aver scoperto i carabinieri forestali di Prato che hanno denunciato alla procura il titolare dell'azienda agricola, di origine cinese, ipotizzando nei suoi confronti violazioni alla normativa edilizia.

Gli accertamenti sono partiti dopo un controllo effettuato a marzo. Le verifiche hanno poi portato alla scoperta che per le 37 serre, estese su oltre 11mila metri quadrati di superficie, non sarebbe stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo prescritto per realizzarle.