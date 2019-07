Scioperi, domani stop dei trasporti

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Domani 24 luglio i lavoratori di tutti i trasporti incroceranno le braccia in Toscana e in tutto territorio nazionale ad esclusione del trasporto aereo che invece sciopererà il 26 luglio. Lo sciopero è stato indetto dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti per rilanciare le infrastrutture, "rimettiamo in moto il Paese" lo slogan della mobilitazione nazionale. Durante lo sciopero, sarà organizzato un presidio sotto la prefettura di Firenze, "per richiamare e rimettere al centro i servizi pubblici, il trasporto come asse fondamentale per il paese, per il lavoro e anche per la sostenibilità ambientale".

Il settore del trasporto pubblico locale sciopererà 4 ore. In particolare a Firenze i lavoratori di Ataf Gestioni saranno in sciopero dalle 18 alle 22 e quelli Gest dalle 12 alle 16. Sempre domani si ferma, per 8 ore dalle 9 alle 17, anche il trasporto ferroviario.