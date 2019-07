Altri due delfini spiaggiati in Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 23 LUG - Due delfini della specie Tursiops truncatus sono stati ritrovati spiaggiati questa mattina rispettivamente nel golfo di Baratti, a Piombino (Livorno) e in località La Mazzanta a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno). A darne notizia l'Arpat.

La capitaneria di porto - guardia costiera, precisa l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ci ha segnalato un esemplare di delfino spiaggiato nel Golfo di Baratti, a Piombino, che ieri sera era stato segnalato ancora vivo ma in difficoltà; sempre stamani mattina un altro delfino è stato rinvenuto senza vita in località La Mazzanta. Dal 21 luglio a stamani, si sono registrati quattro spiaggiamenti. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, sezione di Pisa, ha iniziato stamani, in collaborazione con l'Arpat, ad analizzare le carcasse ed effettuare una necroscopia per accertare le cause di morte.