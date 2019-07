(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 21 LUG - Ancora una Serata speciale in riva al lago di Puccini dove ieri sera è andata in scena la prima rappresentazione del capolavoro pucciniano la Bohème per la regia di Alfonso Signorini.

Applausi a scena aperta per tutti gli interpreti. Apprezzata dal pubblico la prova del soprano cinese He Hui al debutto nel ruolo di Mimì. Tanti gli ospiti presenti che hanno applaudito anche la regia di Signorini.