(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti in via di Porto, a Scandicci (Firenze), per domare un incendio che ha coinvolto alcune strutture in vetroresina contenti materiali edili e attrezzi. Dal luogo del rogo si è sprigionata una colonna di fumo nero, visibile a distanza. Le cause che hanno fatto scaturire le fiamme sono in corso di accertamento da parte dei pompieri.