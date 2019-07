Dws acquisisce Barberino Designer Outlet

(ANSA) - BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 15 LUG - Dws (l'asset manager del gruppo Deutsche Bank) ha acquisito per conto di uno dei suoi fondi real estate il Barberino Designer Outlet, di Barberino del Mugello (Firenze). L'asset, si legge in una nota, è stato ceduto dallo European Outlet Mall Fund, gestito da Nuveen Real Estate. La gestione del Barberino Designer Outlet, che attrae ogni anno oltre 2,7 milioni di visitatori, continuerà ad essere affidata a McArthurGlen. "Le ottime performance e il fatturato del Barberino Designer Outlet sono un'efficace dimostrazione della resilienza mostrata negli ultimi anni da questo segmento, in passato considerato di nicchia e storicamente poco accessibile dal mercato", ha commentato Giuseppe Colombo, responsabile del Real Estate per l'Italia di Dws, spiegando che "siamo molto lieti di poter aggiungere questo asset nel nostro portafoglio". La struttura principale copre una superficie di circa 27mila mq per più di 120 unità commerciali, distribuite a formare un tipico villaggio toscano.