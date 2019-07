Furti per giochi play station

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 13 LUG - Rubavano negli spogliatoi della palestra che frequentavano per comprare, almeno in qualche caso, i giochi della playstation: è quanto avrebbero fatto a Carrara quattro tredicenni e un sedicenne individuati dai carabinieri che hanno segnalato il caso alla procura dei minori di Genova. Secondo quanto spiegato dall'Arma il gruppetto, finita la scuola, si sarebbe fatto iscrivere in palestra e avrebbe iniziato ad allenarsi regolarmente. Nel giro di breve tempo però i responsabili della struttura avrebbero avuto segnalazioni di ammanchi di denaro e di borsoni rovistati.

Sono stati così allertati i carabinieri ed è stato verificato che ogni volta che c'erano i furti in palestra era presente il gruppo di ragazzini nuovi iscritti. Una delle vittime aveva anche ricevuto sms dai gestori della sua carta di credito rubata che ne segnalavano l'uso per cercare di comprare su internet giochi per play station.