Palazzo Ducale di Lucca, 3 mln da Mibac

(ANSA) - LUCCA, 11 LUG - Dal Mibac tre milioni di euro per il Palazzo Ducale di Lucca. Lo rende noto la Provincia spiegando che nell'elenco pubblicato dal ministero relativo ai progetti ammessi a finanziamento per la tutela del patrimonio culturale italiano figura anche il Palazzo Ducale, sede della stesso Ente locale e della Prefettura. Le risorse destinate a Lucca, spiega il presidente della Provincia Luca Menesini, che ringrazia il ministro Alberto Bonisoli, serviranno per il rifacimento del tetto nell'ala occupata dalla Prefettura e per dare avvio alla serie "di interventi previsti dal Masterplan per la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del Palazzo".

L'intenzione della Provincia, aggiunge Menesini, è di "valorizzare ulteriormente il Palazzo per farlo tornare il cuore dell'attività culturale e artistica della città e del suo territorio: un patrimonio storico vero contenitore per il talento, le iniziative e le tradizioni di tutti i cittadini della provincia di Lucca".