Marini confermato guida Museo Tessuto

(ANSA) - PRATO, 8 LUG - Francesco Nicola Marini è stato confermato alla presidenza della Fondazione Museo del Tessuto di Prato per il quadriennio 2019-2022. Al suo fianco come vicepresidente Giuseppe Moretti. La riforma statutaria entrata in vigore nei primi mesi del 2019 fa sì che il nuovo mandato avrà la durata di quattro esercizi finanziari e non più tre anni. Tra le novità della riforma, l'ingresso ai tre enti che contribuiscono in modo molto rilevante al supporto delle attività ordinarie e straordinarie della Fondazione, Estra spa, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Saperi srl, di un rappresentante nel Comitato di gestione che passa così da 6 membri a 9.

Reso anche noto oggi che il bilancio 2018 si è chiuso in pareggio e che i visitatori del museo, complessivamente 27.618, sono aumentati del 39% rispetto al 2017.