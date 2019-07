Uomo alato 15 m su palco Teatro Silenzio

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 6 LUG - E' Daniele Basso l'artista scelto da Andrea Bocelli per realizzare l'opera che quest'anno caratterizzerà il concerto del 25 e del 27 luglio sul palcoscenico del 'Teatro del Silenzio' a Lajatico (Pisa).

'Gabriel', monumentale uomo alato alto 15 metri, realizzato interamente in acciaio, celebrerà il valore universale della libertà. E' infatti 'Ali di libertà' il titolo dell'evento musicale, alla 14/a edizione, che animerà le colline di Lajatico, borgo che ha dato i natali al celebre tenore. Con lui sul palco ci saranno Dua Lipa, cantautrice britannica di origini albanesi vincitrice di due Grammy Awards, e Matteo Bocelli, figlio di Andrea, astro nascente del pop internazionale. A firmare la regia è Luca Tommassini, coreografo e collaboratore di Madonna e Michael Jackson. In attesa che Lajatico si animi con la musica di Bocelli, va in scena l'arte con la rassegna 'ArtiInsolite 2019', che fino al 15 settembre si snoderà nel piccolo borgo per culminare sul palcoscenico del Teatro del Silenzio.