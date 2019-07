Musica: Grey cat dedicato Petrucciani

E' dedicata al pianista Michel Petrucciani a 20 anni dalla sua morte la 39ma edizione del Grey cat jazz festival in programma dal 21 luglio al 13 agosto in grandi e piccoli paesi della Maremma toscana. Ospite d'eccezione di questa edizione Archie Shepp, in concerto il 27 luglio a Follonica. Protagonista assoluto comunque il jazz, in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, proposto nei concerti ma anche in seminari e workshop formativi. La scena internazionale sarà completata dalla partecipazione al progetto 'tributo a Michel Petrucciani' da parte di musicisti quali Philippe Petrucciani, Nathalie Blanc, Manhu Roche, Dominque Di Piazza, ma anche dagli italiani Stefano Cantini e Flavio Boltro.

In cartellone anche Paolo Fresu, col progetto dedicato a Chet Baker, Roberto Gatto, Ares Tavolazzi. E ancora Antonella Ruggiero, Sergio Cammariere e il conduttore radiofonico e vocalist Nick the Nightfly. Ampio infine lo spazio dedicato ai nuovi talenti come Michelangelo Scandroglio, la vocalist Romina Capitani, la Silent Big Band.