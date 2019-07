A Lucca Elton John si congeda da Italia

(ANSA) - LUCCA, 6 LUG - Lucca si prepara ad accogliere sir Elton John: il 7 luglio la 72enne pop star sarà nella città toscana per la sesta volta, al Summer festival. Un l'appuntamento speciale: la città accoglie il 'Farewell yellow brick road tour', lunghissimo tour di addio alle scene dell'artista inglese che ha deciso di voler fare il papà a tempo pieno.

Concerto sold out spiegano gli organizzatori, la D'Alessandro e Galli, anche dopo la decisione di far traslocare lo spettacolo da piazza Napoleone all'ex Campo Balilla sotto le antiche mura di Lucca, location tenuta a battesimo due anni fa dai Rolling Stones e dove si sono esibiti anche Roger Waters nel 2018 e, sabato scorso, Ennio Morricone, anche lui per il suo tour d'addio. In tutto sono attesi in 20.000 - con oltre il 30% dei biglietti venduti all'estero, si spiega dalla D'Alessandro e Galli -, per uno spettacolo che ripercorre quasi 50 anni di carriera di Rocketman. Sarà anche l'ultimo live di Elton John, almeno per il 2019, in Italia.