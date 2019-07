Toscana lancia bollettino rischio roghi

(ANSA) - FIRENZE, 4 LUG - Un sistema di previsione degli incendi boschivi in Toscana, in grado di offrire comune per comune il livello di rischio di sviluppo e di propagazione degli incendi nei boschi con una scala di colori che va dal verde (basso rischio) al rosso (rischio molto alto). Il bollettino, pubblicato sul web dal Servizio antincendi boschivi della Regione Toscana, debutta per l'estate 2019 a beneficio delle comunità locali e dei cittadini.

Prevista anche una sezione sui comportamenti corretti che ciascun cittadino deve tenere per evitare l'innesco di un incendio forestale e anche in caso di avvistamento di un principio di incendio. "In caso di incendio attivo - ha ricordato l'assessore regionale ad agricoltura e foreste, Marco Remaschi - chiunque lo avvisti può e deve telefonare al numero verde 800425425 della Regione Toscana o al 115 dei vigili del fuoco".