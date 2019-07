Madama Butterfly apre estate al Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 3 LUG - Sarà il giovane ma già affermatissimo Diego Matheuz a dirigere l'Orchestra del Maggio nella Madama Buttefly di Giacomo Puccini che venerdì 5 luglio alle 20 darà il via alla programmazione estiva del Teatro fiorentino (altre recite 9, 11 e 13 luglio alle 20).

Come ricorda la Fondazione del Maggio "Matheuz, talentuoso direttore d'orchestra venezuelano cresciuto artisticamente nel vivaio di Josè Antonio Abreu, inventore del celebre 'Sistema' che in Venezuela ha strappato tanti bambini alla strada offrendo loro un'educazione musicale pubblica' - ha debuttato a Firenze nel 2010 durante il 73/o Festival del Maggio Musicale Fiorentino a soli 26 anni ed è tornato successivamente nel 2012 e 2015, sempre per dirigere concerti sinfonici. Questa dunque è la prima volta che salirà del podio del teatro fiorentino per dirigere un'opera lirica".