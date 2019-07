Guasto tubo gas,stop A11 provincia Lucca

(ANSA) - LUCCA, 3 LUG - E' stata riaperta poco prima delle 13 l'autostrada Firenze Mare A11, chiusa in via precauzionale stamani nel tratto tra Altopascio e Capannori in provincia di Lucca, in seguito alla rottura di una tubatura del gas metano di Toscana energia durante alcuni lavori di scavo nell'area di sosta Sibolla. Ancora in atto le code: secondo quanto spiega Autostrade ci sono 6 km verso Firenze all'altezza del casello di Capannori e 5 verso Pisa all'altezza del casello di Altopascio.

Oltre alla chiusura dell'autostrada, era stata fatta evacuare, si spiega dai vigili del fuoco intervenuti dalle 10.20, l'area di sosta, quelle circostanti il tratto autostradale interessato dal rilascio ed era stata sospesa parzialmente l'erogazione del gas della rete cittadina di Altopascio.

Sul posto con i vigili del fuoco anche polstrada, carabinieri, polizia municipale di Altopascio, squadre tecniche di Autostrada per l'Italia, e di Toscana Energia.

Data ultima modifica 03 luglio 2019 ore 14:07