Chigiana apre con Maggio e Zilberstein

(ANSA) - SIENA, 3 LUG - Verso il tutto esaurito per il concerto dell'Orchestra del Maggio musicale fiorentino diretta da Fabio Luisi, al pianoforte Lilya Zilberstein, che inaugura la quinta edizione del Chigiana international festival & Summer academy, Out of Nature, sabato 6 luglio, al Teatro dei Rinnovati di Siena. In programma il primo Concerto di Caikovskij per pianoforte e orchestra e la Sinfonia Pastorale di Beethoven.

Il Chigiana festival si dispiega fino al 31 agosto con un cartellone di 60 eventi tra concerti sinfonici, corali, recital e incontri a Siena e in altre suggestive località delle Terre Senesi. Tra gli altri artisti ospiti Salvatore Sciarrino, Mari Kimura, Manu Delago, Kassel Jaeger, Anton e Daniel Gerzenberg, Monica Bacelli, il Quartetto Noûs, il Quartetto Prometeo, Stefano Battaglia, Ernst Reijseger, Ivo Nilsson, Kathleen Tagg, Patrick Gallois, David Krakauer, Alessandro Carbonare, David Geringas, Antonio Meneses, Salvatore Accardo, Elliot Fisk, Christian Schmitt, Pino Ettorre, Bruno Giuranna.